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Экс-наставник «Реала» Лопетеги может возглавить сборную США

Спорт

Руководство Федерации футбола США заинтересовано в услугах испанского тренера

Экс-наставник «Реала» Лопетеги может возглавить сборную США
Иллюстрация: Football.ua
Хулен Лопетеги на пресс-конференции

Вашингтон, 21 ноября 2018, 11:48 — REGNUM  Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги может возглавить сборную США. Об этом сообщает AS.

По информации издания, руководство Федерации футбола США заинтересовано в услугах испанского тренера и рассчитывает, что он может улучшить результаты команды.

На данный момент обязанности наставника команды временно исполняет Дэйв Сарачан, под руководством которого США в последних матчах проиграли Англии (0:3) и Италии (0:1).

Напомним, в октябре Лопетеги из-за плохих результатов был уволен с поста главного тренера «Реала», где он проработал около четырёх месяцев. В июне он перешёл в «Реал», со скандалом покинув сборную Испании перед чемпионатом мира.

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