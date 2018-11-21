Оливер Кан может возглавить ФК «Бавария» — СМИ

Мюнхен, Германия, , 11:22 — REGNUM Бывший голкипер сборной Германии по футболу Оливер Кан может занять важное место в руководстве футбольного клуба «Бавария». Об этом пишет издание Sport Bild 21 ноября.

По информации издания, это может произойти в конце 2019 года. Оливер Кан считается близким доверенным лицом президента мюнхенской Баварии Ули Хёнесса. Хёнесс недавно объявил, что покинет свою должность в течение двух-трех лет.

Сам Оливер Кан недавно прокомментировал в прессе слух о том, что он станет преемником Хёнесса: «Всему свое время». Бывший футболист не захотел конкретизировать это заявление.

Напомним, Оливер Кан (род.1969) — один из лучших вратарей в истории немецкого футбола. Он выступал за национальную сборную с 1995 по 2006 годы, завоевал серебро и бронзу чемпионатов мира 2002 и 2006 годов.