И матчи KHL: озвучены параметры нового ледового дворца Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, , 10:59 — REGNUM Государственное казённое учреждение «Нижегородстройзаказчик» объявило аукцион на поиск подрядчика, который выполнит проектные и изыскательские работы на универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в Нижнем Новгороде, одобренный в начале ноября областными властями. Начальная цена открытого конкурса превышает 106 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Итоги открытого конкурса планируют подвести 13 декабря 2018 года, начальная цена лота — 106 670 400 рублей. Сроки строительства ледового дворца — 2019 — 2020 годы, финансировать работы будут за счёт адресной областной инвестиционной программы.

В техническом задании уточняется, что в комплексе должно быть предусмотрено 12 тыс. зрительских мест, ориентировочная площадь застройки — 2,84 га, само здание будет до семи этажей.

«На земельном участке под размещение объекта проектом предусмотреть следующие здания и сооружения: здание ледовых арен, включающее в себя блок №1 с большой ледовой ареной 60×28 м (основной размер) с трибунами вместимостью не менее 12 000 зрителей, блок №2 с малой ледовой ареной 60×28 м (основной размер) с трибунами вместимостью не более 200 зрителей, арена для керлинга, универсальный спортивный зал с размерами игровой площадки 36×18 м, тренажерные залы с возможностью единовременных занятий не менее 40 человек, площадку для парковки автомобилей (количество парковочных мест необходимо определить расчетом), входные группы и КПП необходимой пропускной способности, включенные в периметр безопасности на территории объекта, кассы, камеры хранения, необходимые инженерные здания, сооружения», — отмечается в техзадании.

В ледовом дворце будет предусмотрен круглогодичный режим работы, а характеристики объекта должны позволить проводить в нём международные соревнования по хоккею, в том числе матчи высшей лиги, международной федерации хоккея (IIHF), континентальной хоккейной лиги (KHL), а также матчи по следж-хоккею, соревнования по фигурному катанию, керлингу, силовым единоборствам и игровым видам спорта. Планируется в новом ледовом дворце и проведение концертных и культурно-массовых мероприятий коммерческой и социальной направленностей, выставок, форумов, презентаций.

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Напомним, в начале ноября 2018 года на заседании совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области среди прочих была одобрена заявка ГКУ «Нижегородстройзаказчик» на предоставление участка под ледовый дворец. Объект, в который планируется инвестировать порядка 6 млрд рублей, займёт участок около 115 тыс. кв метров. Реализовать инициативу планируют за три года. А в нижегородском бюджете на проектирование и изыскательские работы в 2018—2020 годы заложено финансирование в объёме 241,5 млн рублей.