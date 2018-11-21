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Капитан «Эдмонтона» Макдэвид забил 100-ю шайбу в НХЛ

Спорт

Для этого 21-летнему форварду понадобилось провести 230 матчей

Капитан «Эдмонтона» Макдэвид забил 100-ю шайбу в НХЛ
Хоккей

Эдмонтон, Канада, 21 ноября 2018, 09:57 — REGNUM  Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забил свою 100-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Макдэвид отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Ассистентами выступили Леон Драйзайтль и Адам Ларссон.

Отметим, что достижения результата в 100 заброшенных шайб в НХЛ 21-летнему форварду понадобилось провести 230 матчей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Эдмонтон» одержал победу над «Сан-Хосе» в овертайме со счётом 4:3.

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