«Эдмонтон Ойлерз» одержал первую победу при Хичкоке

Сан-Хосе, США, , 09:50 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Хоккеисты «Сан-Хосе» три раза выходили вперёд, отличились Йоонас Донской, Маркус Сёренсен и Логан Кутюр.

«Эдмонтон» смог трижды отыграться благодаря заброшенным шайбам Коннора Макдэвида, Райана Ньюджента-Хопкинса и Дрейка Каджулы.

В овертайме матча нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил решающую шайбу и принёс своей команде победу. Эта победа стала первой для команды при новом главном тренере Кене Хичкоке.

Читайте также: Хичкок стал главным тренером «Эдмонтон Ойлерз»

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает 19-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 21 очко в 21 матче. «Сан-Хосе» идёт на девятом месте, в активе команды 26 очков в 22 играх.

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1).

Читайте также: «Рейнджерс» обыграли «Даллас» в матче НХЛ