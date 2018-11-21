Среда, 21 Ноября 2018 года
10:34:09 МСК

«Эдмонтон Ойлерз» одержал первую победу при Хичкоке

Спорт

«Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе» в овертайме со счётом 4:3

Сан-Хосе, США, 21 ноября 2018, 09:50 — REGNUM  «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Хоккеисты «Сан-Хосе» три раза выходили вперёд, отличились Йоонас Донской, Маркус Сёренсен и Логан Кутюр.

«Эдмонтон» смог трижды отыграться благодаря заброшенным шайбам Коннора Макдэвида, Райана Ньюджента-Хопкинса и Дрейка Каджулы.

В овертайме матча нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил решающую шайбу и принёс своей команде победу. Эта победа стала первой для команды при новом главном тренере Кене Хичкоке.

Читайте также: Хичкок стал главным тренером «Эдмонтон Ойлерз»

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает 19-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 21 очко в 21 матче. «Сан-Хосе» идёт на девятом месте, в активе команды 26 очков в 22 играх.

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1).

Читайте также: «Рейнджерс» обыграли «Даллас» в матче НХЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить