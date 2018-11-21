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НБА оштрафовала баскетболиста, обругавшего болельщика

Спорт

Игрок в нецензурной форме предложил одному из болельщиков замолчать и просто наблюдать за ходом матча

НБА оштрафовала баскетболиста, обругавшего болельщика
Баскетбольная площадка

Вашингтон, 21 ноября 2018, 09:14 — REGNUM  Дисциплинарный комитет Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял решение оштрафовать нападающего клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта за оскорбления в адрес болельщика. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте спортивной организации.

Отмечается, что инцидент произошел в ходе встречи «Уорриорз» с клубом «Даллас Маверикс», когда Дюрант в нецензурной форме предложил одному из болельщиков замолчать и просто наблюдать за ходом матча. Дисциплинарный комитет принял решение оштрафовать форварда на $25 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант стал самым результативным игроком матча «Голден Стэйт Уорриорз» — «Атланта Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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