«Торонто» одержал победу над «Орландо» и сохранил первое место в НБА

Орландо, США, , 08:59 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 93:91.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Орландо» Эван Фурнье, набравший 27 очков. Кроме того, центровой Никола Вучевич сделал дабл-дабл из 14 очков и 18 подборов.

В составе «Торонто» наибольшую результативность показал форвард Кавай Леонард, набравший 18 очков.

На сегодняшний день «Торонто» занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Орландо» идёт на 17-м месте.

«Орландо Мэджик» (Орландо) — «Торонто Рэпторс» (Торонто) — 91:93 (17:29, 20:18, 38:26, 16:20).

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