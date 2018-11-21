Себастьян Феттель и Мик Шумахер выступят за Германию в Гонке чемпионов

Берлин, , 08:50 — REGNUM Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель и сын семикратного чемпиона Михаэля Шумахера Мик станут напарниками по команде в предстоящей Гонке чемпионов. Об этом сообщает RTL Online 20 ноября.

Мик Шумахер на своей странице в Twitter записал видеообращение. Он рассказал, что «ошеломлен» приглашением выступить за команду Германии в Гонке чемпионов и сделает все возможное, чтобы выиграть.

Гонка чемпионов проводится каждую зиму, в ней принимают участие самые именитые представители мирового автоспорта. Гонщики выступают за команды, образованные по национальному признаку. Победитель определяется в парных заездах на идентичных багги и кузовных автомобилях. В этот раз мероприятие пройдет в январе 2019 года в Мексике.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре этого года 19-летний Мик Шумахер стал чемпионом европейской «Формулы-3». 31-летний Себастьян Феттель в этом сезоне стал вице-чемпионом «Формулы-1».

Читайте также: Гонщице Флёрш успешно прооперировали позвоночник