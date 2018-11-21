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Джокович занял первое место в АТР по сумме призовых

Спорт

За 2018 год Джокович выиграл $12,6 млн

Лондон, 21 ноября 2018, 08:27 — REGNUM  Сербский теннисист Новак Джокович занял первое место в Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) по сумме призовых, заработанных за 2018 год. Об этом сообщается на сайте организации.

За 2018 год Джокович выиграл $12,6 млн. Второе место по этому показателю занял испанец Рафаэль Надаль, заработавший $8,66 млн.

Замкнул тройку лидеров немецкий теннисист Александр Зверев, который выиграл $7,72 млн. Четвёртым стал швейцарец Роджер Федерер — $7,6 млн.

Добавим, что в сезоне 2018 года Джокович сыграл 60 матчей, в которых одержал 49 побед. Он стал победителем двух турниров «Большого шлема» — Уимблдона и Открытого чемпионате США, а также победил на «Мастерсах» в Цинциннати и Шанхае.

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