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Хичкок стал главным тренером «Эдмонтон Ойлерз»

Спорт

Хичкок заменит предыдущего главного тренера Тодда Маклеллана

Эдмонтон, Канада, 21 ноября 2018, 08:16 — REGNUM  На пост главного тренера клуба «Эдмонтон Ойлерз» назначен канадский специалист Кен Хичкок. Об этом сообщается на сайте клуба.

О сроке контракта клуба с 66-летним тренером не сообщается. Хичкок заменит на посту наставника команды предыдущего главного тренера Тодда Маклеллана, который ранее ушёл из клуба.

Отметим, что в сезоне 1998/99 под руководством Хичкока клуб «Даллас Старз» одержал свою первую в истории победу в Кубке Стэнли.

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