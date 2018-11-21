Футболистов ПСЖ разыграли, рассказав о новых правилах игры

Париж, , 07:47 — REGNUM Футболистов французского ПСЖ разыграли, сказав, что в футбольные правила вносятся изменения. Об этом сообщается на сайте клуба.

Розыгрыш устроили сотрудники клубного телевидения, которые представились чиновниками французской Лиги 1.

Игрокам сообщили, что со следующего сезона судьи будут носить специальные камеры на голове и следить за поведением игроков — за каждое нецензурное выражение игрокам будут показывать жёлтую карточку.

Также им сообщили, что вводятся наказания за плевки и экстравагантные прически у игроков, и, кроме того, запрещается праздновать голы более 10 секунд.

Футболисты начали возражать, заявив, что при таких правилах придётся удалять по восемь игроков за матч. После этого им сообщили, что это был розыгрыш.

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