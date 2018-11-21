Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова

Москва, , 07:26 — REGNUM Болельщики московского «Спартака» высказали претензии владельцу клуба Леониду Федуну и вице-президенту Наилю Измайлову на встрече, прошедшей 20 ноября, сообщает «Спорт-экспресс».

Болельщики выразили несогласие с отставкой Массимо Карреры, а также возвращение в команду Дениса Глушакова. Прозвучало требование продать полузащитника.

Кроме того, в клубе ведётся слабая, по мнению фанатов, работа менеджмента, а также есть ошибки в пиар-деятельности клуба.

Отмечается, что Федун и Измайлов согласились с последним тезисом и сообщили, что в руководстве не исключены изменения.

Напомним, в октябре руководство «Спартака» отправило в отставку главного тренера Массимо Карреру. Кроме того, был возвращен в основной состав Денис Глушаков, которого многие болельщики считают виновным в увольнении тренера.

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