Бразилиа, , 06:55 — REGNUM Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму в товарищеском матче с Камеруном. Форвард был заменён уже на восьмой минуте матча.

По словам врача сборной Бразилии Родриго Ласмара, у Неймара нет серьёзной травмы, есть только небольшое мышечное повреждение.

«Конечно, потребуется некоторое время, чтобы дать точный диагноз», — приводит L’Equipe слова Ласмара.

Отметим, что Неймар входит в тройку лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии, на его счету 60 забитых голов за национальную команды. Впереди только Роналдо (62) и Пеле (77).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Бразилии одержала победу над Камеруном в товарищеском матче со счётом 1:0.

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