Черчесов прокомментировал поражение от Швеции в матче Лиги наций

Стокгольм, , 02:11 — REGNUM Сборная Швеции играла лучше российской команды в матче группового этапа Лиги наций УЕФА, поэтому заслужила победу, заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, передает «Чемпионат».

Комментируя итоги матча (0:2 в пользу шведов), Черчесов сказал:

«Поражение не обидное, а заслуженное. Шведы играли качественнее».

По словам тренера, игра российской команды была не до конца «сбалансированной». В целом все матчи в Лиге наций российская сборная провела «на хорошем уровне».

«И главное, чтобы меня правильно поняли, поясню: с большими командами — такими, как Германия, Швеция, без хорошей подготовки играть сложно, — сказал Черчесов. — Тем более у нас не было несколько важных футболистов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч со Швецией состоялся в Стокгольме 20 ноября на стадионе «Френдс Арена». Шведы выиграли у российской команды, набрали семь очков и заняли первое место в группе 2. Команда вышла в дивизион А Лиги наций.

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