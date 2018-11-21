Сербия разгромила Литву на своем поле

Белград, , 00:50 — REGNUM 20 ноября между национальными сборными Сербии и Литвы на «Стадионе Партизана» был разыгран матч в рамках 6-го тура Лиги Наций. Противостояние завершилось крупной победой первых со счетом 4:1.

Первый мяч на 51-й минуте в свои ворота забил Артурас Жулпа — 1:0. Через 7 минут таранный нападающий «Фулхэма» Александр Митрович удвоил преимущество сербов, замкнув навес Андрия Живковича — 2:0. На экваторе тайма Деимантас Петравичус сократил отставание — 2:1. Через 7 минут Прийович забил третий мяч в ворота сборной Литвы — 3:1. Голевую передачу вновь отдал Живкович. На 74-й минуте Адем Ляйич двоел счет до разгромного — 4:1.

Статистика матча (Сербия/Литва)

Удары 13/5

Удары в створ ворот 6/3

Процент владения мячом 71%/29%

Нарушения правил 5/8

Поданные угловые 6/2

Сербия, набрав 14 очков, укрепилась на 1-й строчке группы D. Литва без очков осталась на последней позиции.

Стартовые составы команд на матч:

Сербия: Райкович, Рукавина, Родич, Миленкович, Велькович, Максимович, Живкович, Гачинович, Лукич, Ляйич, Митрович.

Литва: Шеткус, Янушевскис, Гирдвайнис, Славикас, Баравикас, Жулпа, Казлаускас, Петравичус, Воробьевас, Сиргедас, Черных.

Бригада арбитров: Кристо Тохвер.

Желтые карточки: Гирдвайнис — 54.

Голы: Жулпа (авг) 51 — 1:0, Митрович 58 — 2:0, Петравичус 64 — 2:1, Прийович 71 — 3:1, Ляйич 74 — 4:1.