Польша и Португалия разделили очки 6-м туре Лиги Наций

Лиссабон, , 00:42 — REGNUM 20 ноября между национальными сборными Португалии и Польши на стадионе «Афонсу Энрикиш» был разыгран матч в рамках 6-го тура Лиги Наций. Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.

Первый мяч на 34-й минуте матча забил скоростной форвард «Севильи» Андре Сильва, замкнув ассист Ренату Саншеша — 1:0. На экваторе второй половины Аркадиуш Милик сравнял счет, реализовав пенальти — 1:1.

Статистика матча (Португалия/Польша)

Удары 6/13

Удары в створ ворот 1/3

Процент владения мячом 49%/51%

Нарушения правил 11/13

Поданные угловые 5/5

Португалия с 8-ю баллами укрепилась на первой строчке. Польша, набрав 2 очка, осталась на последнем месте группы С.

Стартовые составы команд на матч:

Португалия: Бету, Консело, Пепе, Диас, Родригес, Геррейро, Саншеш, Перейра, Карвалью, Сильва, Сильва.

Польша: Щенсный, Сионек, Беднарек, Кендзера, Берешиньски, Клих, Крыховяк, Гросицкий, Зилиньски, Франковский, Милик.

Бригада арбитров: Сергей Карасев.

Желтые карточки: Сионек — 11, Беднарек — 28, Франковский — 78, Мариу — 90+1.

Красные карточки: Перейра — 63.

Голы: Сильва 34 — 1:0, Милик (пен) 66 — 1:1.