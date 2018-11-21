Польша и Португалия разделили очки 6-м туре Лиги Наций

Лиссабон, 21 ноября 2018, 00:42 — REGNUM 20 ноября между национальными сборными Португалии и Польши на стадионе «Афонсу Энрикиш» был разыгран матч в рамках 6-го тура Лиги Наций. Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.
Первый мяч на 34-й минуте матча забил скоростной форвард «Севильи» Андре Сильва, замкнув ассист Ренату Саншеша — 1:0. На экваторе второй половины Аркадиуш Милик сравнял счет, реализовав пенальти — 1:1.
Статистика матча (Португалия/Польша)
Удары 6/13
Удары в створ ворот 1/3
Процент владения мячом 49%/51%
Нарушения правил 11/13
Поданные угловые 5/5
Португалия с 8-ю баллами укрепилась на первой строчке. Польша, набрав 2 очка, осталась на последнем месте группы С.
Стартовые составы команд на матч:
Португалия: Бету, Консело, Пепе, Диас, Родригес, Геррейро, Саншеш, Перейра, Карвалью, Сильва, Сильва.
Польша: Щенсный, Сионек, Беднарек, Кендзера, Берешиньски, Клих, Крыховяк, Гросицкий, Зилиньски, Франковский, Милик.
Бригада арбитров: Сергей Карасев.
Желтые карточки: Сионек — 11, Беднарек — 28, Франковский — 78, Мариу — 90+1.
Красные карточки: Перейра — 63.
Голы: Сильва 34 — 1:0, Милик (пен) 66 — 1:1.