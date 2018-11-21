Хет-трик Джеймса Форреста принес Шотландии волевую победу над Израилем

Лондон, , 00:38 — REGNUM 20 ноября между национальными сборными Шотландии и Израиля на стадионе «Хэмпден Парк» был разыгран матч в рамках 6-го тура Лиги Наций. Противостояние завершилось волевой победой хозяев.

Первый мяч в дебюте матча забил Берам Кайал — 0:1. Через 25 минут скоростной вингер «Селтика» Джеймс Форрест сравнял счет — 1:1. Под занавес тайма Форрест оформил дубль, замкнув передачу Райана Кристи — 2:1. На экваторе второй половины вингер стал автором хет-трика — 3:1. На 75-й минуте Эран Захави сократил отставание в счете до минимума — 3:2.

Статистика матча (Шотландия/Израиль)

Удары 10/4

Удары в створ ворот 4/2

Процент владения мячом 51%/49%

Нарушения правил 5/9

Поданные угловые 5/6

Набрав 9 очков, сборная Шотландии осталась на первой позиции группы А. Израиль с 6-ю баллами занял 2-е место.

Стартовые составы команд на матч:

Шотландия: Макгрегор, Патерсон, Робертсон, Бейтс, Маккенна, Макгрегор, Форрест, Армстронг, Кристи, Фрейзер, Флетчер.

Израиль: Харуш, Даса, Еини, Тватиха, Таха, Харуш, Натхо, Перец, Кайал, Захави, Дабур.

Бригада арбитров: Тобиас Вельц.

Желтые карточки: Макгрегор — 40, Таха — 52, Перец — 70, Харуш — 86, Филлипс — 89.

Голы: Кайал 9 — 0:1, Форрест 34 — 1:1, Форрест 43 — 2:1, Форрест 64 — 3:1, Захави 75 — 3:2.