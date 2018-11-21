Россия потерпела неудачу в матче со Щвецией

Стокгольм, , 00:35 — REGNUM 20 ноября между национальными сборными Швеции и России на стадионе «Френдс Арена» был разыгран матч в рамках 6-го тура Лиги Наций. Противостояние завершилось победой хозяев.

Первый мяч под занавес первой половины забил центральный защитник «Манчестер Юнайтеда» Виктор Линделеф, замкнув навес Микаэля Лустига — 1:0. На 72-й минуте Маркус Берг удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Статистика матча (Швеция/Россия)

Удары 12/9

Удары в створ ворот 6/3

Процент владения мячом 60%/40%

Нарушения правил 10/7

Поданные угловые 4/0

Швеция, набрав 7 очков, поднялась на первую позицию группы B. Россия с тем же количество очков упала на 2-е место.

Стартовые составы команд на матч:

Швеция: Ульсен, Лустиг, Гранквист, Линделеф, Аугустинссон, Ульссон, Ларссон, Юханссон, Классон, Ольссон, Берг.

Россия: Лунев, Игнатьев, Нойштедтер, Джикия, Набабкин, Кузяев, Газинский, Ионов, Ерохин, Полоз, Дзюба.

Бригада арбитров: Бенуа Бастьен.

Желтые карточки: Джикия — 44.

Голы: Линделеф 41 — 1:0, Берг 72 — 2:0.