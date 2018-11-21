Камерун отделался от Бразилии лишь одним пропущенным мячом Спорт Единственный мяч в конце первого тайма забил скоростной форвард «Эвертона» Ришарлисон открыл счет, замкнув навес Виллиана – 1:0 Бразилиа, , 00:25 — REGNUM 20 ноября между национальными сборными Бразилии и Камеруна на стадионе «Милтон Кинс Стэдиум» был разыгран товарищеский матч. Противостояние завершилось победой южноамериканской команды. Единственный мяч в конце первого тайма забил скоростной форвард «Эвертона» Ришарлисон открыл счет, замкнув навес Виллиана — 1:0. Статистика матча (Бразилия/Камерун) Удары 21/5 Удары в створ ворот 7/1 Процент владения мячом 61%/39% Нарушения правил 13/12 Поданные угловые 7/4 Стартовые составы команд на матч: Бразилия: Мораеш, Данило, Маркиньос, Насименто, Сандро, Паулиньо, Артур, Аллан, Неймар, Виллиан, Фирмино. Камерун: Онана, Яя, Бонг, Кана-Бийик, Кунде, Сутчин-Джюм, Манджек, Фюш, Токо-Экамби, Боакен, Чупо-Моитнг. Бригада арбитров: Майкл Оливер. Желтые карточки: Манджек — 19. Голы: Ришарлисон 45 — 1:0.

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