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Камерун отделался от Бразилии лишь одним пропущенным мячом

Спорт

Единственный мяч в конце первого тайма забил скоростной форвард «Эвертона» Ришарлисон открыл счет, замкнув навес Виллиана – 1:0

Бразилиа, 21 ноября 2018, 00:25 — REGNUM  20 ноября между национальными сборными Бразилии и Камеруна на стадионе «Милтон Кинс Стэдиум» был разыгран товарищеский матч. Противостояние завершилось победой южноамериканской команды.

Единственный мяч в конце первого тайма забил скоростной форвард «Эвертона» Ришарлисон открыл счет, замкнув навес Виллиана — 1:0.

Статистика матча (Бразилия/Камерун)

Удары 21/5

Удары в створ ворот 7/1

Процент владения мячом 61%/39%

Нарушения правил 13/12

Поданные угловые 7/4

Стартовые составы команд на матч:

Бразилия: Мораеш, Данило, Маркиньос, Насименто, Сандро, Паулиньо, Артур, Аллан, Неймар, Виллиан, Фирмино.

Камерун: Онана, Яя, Бонг, Кана-Бийик, Кунде, Сутчин-Джюм, Манджек, Фюш, Токо-Экамби, Боакен, Чупо-Моитнг.

Бригада арбитров: Майкл Оливер.

Желтые карточки: Манджек — 19.

Голы: Ришарлисон 45 — 1:0.

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