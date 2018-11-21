Камерун отделался от Бразилии лишь одним пропущенным мячом

Бразилиа, 21 ноября 2018, 00:25 — REGNUM 20 ноября между национальными сборными Бразилии и Камеруна на стадионе «Милтон Кинс Стэдиум» был разыгран товарищеский матч. Противостояние завершилось победой южноамериканской команды.
Единственный мяч в конце первого тайма забил скоростной форвард «Эвертона» Ришарлисон открыл счет, замкнув навес Виллиана — 1:0.
Статистика матча (Бразилия/Камерун)
Удары 21/5
Удары в створ ворот 7/1
Процент владения мячом 61%/39%
Нарушения правил 13/12
Поданные угловые 7/4
Стартовые составы команд на матч:
Бразилия: Мораеш, Данило, Маркиньос, Насименто, Сандро, Паулиньо, Артур, Аллан, Неймар, Виллиан, Фирмино.
Камерун: Онана, Яя, Бонг, Кана-Бийик, Кунде, Сутчин-Джюм, Манджек, Фюш, Токо-Экамби, Боакен, Чупо-Моитнг.
Бригада арбитров: Майкл Оливер.
Желтые карточки: Манджек — 19.
Голы: Ришарлисон 45 — 1:0.