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Балай принес Албании победу над Уэльсом в товарищеском матче

Спорт

В дебюте второй половины Беким Балай открыл счет, реализовав пенальти – 1:0

Тирана, 20 ноября 2018, 23:55 — REGNUM  20 ноября между национальными сборными Албании и Уэльса на стадионе «Эльбасан Арена» был разыгран товарищеский матч. Противостояние завершилось победой хозяев.

В дебюте второй половины Беким Балай открыл счет, реализовав пенальти — 1:0.

Статистика матча (Албания/Уэльс)

Удары 4/11

Удары в створ ворот ¼

Процент владения мячом 45%/55%

Нарушения правил 14/11

Поданные угловые 1/7

Стартовые составы команд на матч:

Албания: Бериша, Хюсай, Весели, Ардиан, Маврай, Лиля, Грежда, Баша, Джака, Балай, Узуни.

Уэльс: Уард, Гантер, Лоуренс, Локьер, Аллен, Кинг, Робертс, Уилсон, Брукс, Джеймс, Воукс.

Желтые карточки: Лиля — 31, Джака — 37, Весели — 45, Кинг — 45, Гантер — 52, Уилсон — 58, Бейл — 84.

Голы: Балай (пен) 59 — 1:0.

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