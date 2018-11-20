Балай принес Албании победу над Уэльсом в товарищеском матче

Тирана, 20 ноября 2018, 23:55 — REGNUM 20 ноября между национальными сборными Албании и Уэльса на стадионе «Эльбасан Арена» был разыгран товарищеский матч. Противостояние завершилось победой хозяев.
В дебюте второй половины Беким Балай открыл счет, реализовав пенальти — 1:0.
Статистика матча (Албания/Уэльс)
Удары 4/11
Удары в створ ворот ¼
Процент владения мячом 45%/55%
Нарушения правил 14/11
Поданные угловые 1/7
Стартовые составы команд на матч:
Албания: Бериша, Хюсай, Весели, Ардиан, Маврай, Лиля, Грежда, Баша, Джака, Балай, Узуни.
Уэльс: Уард, Гантер, Лоуренс, Локьер, Аллен, Кинг, Робертс, Уилсон, Брукс, Джеймс, Воукс.
Желтые карточки: Лиля — 31, Джака — 37, Весели — 45, Кинг — 45, Гантер — 52, Уилсон — 58, Бейл — 84.
Голы: Балай (пен) 59 — 1:0.