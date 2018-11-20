Балай принес Албании победу над Уэльсом в товарищеском матче Спорт В дебюте второй половины Беким Балай открыл счет, реализовав пенальти – 1:0 Тирана, , 23:55 — REGNUM 20 ноября между национальными сборными Албании и Уэльса на стадионе «Эльбасан Арена» был разыгран товарищеский матч. Противостояние завершилось победой хозяев. В дебюте второй половины Беким Балай открыл счет, реализовав пенальти — 1:0. Статистика матча (Албания/Уэльс) Удары 4/11 Удары в створ ворот ¼ Процент владения мячом 45%/55% Нарушения правил 14/11 Поданные угловые 1/7 Стартовые составы команд на матч: Албания: Бериша, Хюсай, Весели, Ардиан, Маврай, Лиля, Грежда, Баша, Джака, Балай, Узуни. Уэльс: Уард, Гантер, Лоуренс, Локьер, Аллен, Кинг, Робертс, Уилсон, Брукс, Джеймс, Воукс. Желтые карточки: Лиля — 31, Джака — 37, Весели — 45, Кинг — 45, Гантер — 52, Уилсон — 58, Бейл — 84. Голы: Балай (пен) 59 — 1:0.

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