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Турция и Украина расписали мировую

Спорт

20 ноября между национальными сборными Турции и Украины на стадионе «Анталья Стадиум» был разыгран товарищеский матч

Анкара, 20 ноября 2018, 22:22 — REGNUM  20 ноября между национальными сборными Турции и Украины на стадионе «Анталья Стадиум» был разыгран товарищеский матч. Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Статистика матча (Турция/Украина)

Удары 11/13

Удары в створ ворот 2/5

Процент владения мячом 46%/54%

Нарушения правил 18/12

Поданные угловые 7/5

Стартовые составы команд на матч:

Турция: Болат, Мюлдюр, Сеюнджю, Айхан, Йокуслу, Озякуп, Ундер, Малли, Кавечи, Унал, Байрам.

Запасные: Коджук, Киринтили, Эрсой, Демирал, Челик, Гюрлер, Кара, Текдемир, Топал, Сербест, Тосун, Караман.

Украины: Лунин, Миколенко, Пластун, Матвиенко, Шапаренко, Коваленко, Коноплянка, Цыганков, Зинченко, Макаренко, Караваев.

Запасные: Бойко, Пятов, Сваток, Болбат, Малиновский, Буяльский, Борячук, Швед.

Бригада арбитров: Генс Нуса.

Желтые карточки: Шапаренко — 36, Кавечи — 49, Байрам — 63, Швед — 88.

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