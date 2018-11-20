Турция и Украина расписали мировую Спорт 20 ноября между национальными сборными Турции и Украины на стадионе «Анталья Стадиум» был разыгран товарищеский матч Анкара, , 22:22 — REGNUM 20 ноября между национальными сборными Турции и Украины на стадионе «Анталья Стадиум» был разыгран товарищеский матч. Противостояние завершилось нулевой ничьей. Статистика матча (Турция/Украина) Удары 11/13 Удары в створ ворот 2/5 Процент владения мячом 46%/54% Нарушения правил 18/12 Поданные угловые 7/5 Стартовые составы команд на матч: Турция: Болат, Мюлдюр, Сеюнджю, Айхан, Йокуслу, Озякуп, Ундер, Малли, Кавечи, Унал, Байрам. Запасные: Коджук, Киринтили, Эрсой, Демирал, Челик, Гюрлер, Кара, Текдемир, Топал, Сербест, Тосун, Караман. Украины: Лунин, Миколенко, Пластун, Матвиенко, Шапаренко, Коваленко, Коноплянка, Цыганков, Зинченко, Макаренко, Караваев. Запасные: Бойко, Пятов, Сваток, Болбат, Малиновский, Буяльский, Борячук, Швед. Бригада арбитров: Генс Нуса. Желтые карточки: Шапаренко — 36, Кавечи — 49, Байрам — 63, Швед — 88.

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