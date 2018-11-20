Турция и Украина расписали мировую

Анкара, 20 ноября 2018, 22:22 — REGNUM 20 ноября между национальными сборными Турции и Украины на стадионе «Анталья Стадиум» был разыгран товарищеский матч. Противостояние завершилось нулевой ничьей.
Статистика матча (Турция/Украина)
Удары 11/13
Удары в створ ворот 2/5
Процент владения мячом 46%/54%
Нарушения правил 18/12
Поданные угловые 7/5
Стартовые составы команд на матч:
Турция: Болат, Мюлдюр, Сеюнджю, Айхан, Йокуслу, Озякуп, Ундер, Малли, Кавечи, Унал, Байрам.
Запасные: Коджук, Киринтили, Эрсой, Демирал, Челик, Гюрлер, Кара, Текдемир, Топал, Сербест, Тосун, Караман.
Украины: Лунин, Миколенко, Пластун, Матвиенко, Шапаренко, Коваленко, Коноплянка, Цыганков, Зинченко, Макаренко, Караваев.
Запасные: Бойко, Пятов, Сваток, Болбат, Малиновский, Буяльский, Борячук, Швед.
Бригада арбитров: Генс Нуса.
Желтые карточки: Шапаренко — 36, Кавечи — 49, Байрам — 63, Швед — 88.