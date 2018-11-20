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ЮАР вырвала ничью в матче с Парагваем

Спорт

На 32-й минуте таранный форвард итальянской «Болоньи» Федерико Сантандер открыл счет – 0:1. В компенсированное время Перси Тау сравнял ситуацию на табло – 1:1

Кейптаун, 20 ноября 2018, 22:07 — REGNUM  20 ноября между национальными сборными ЮАР и Парагвая на стадионе «Мосес Мабхида Стадиум» был разыгран товарищеский матч. Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.

На 32-й минуте таранный форвард итальянской «Болоньи» Федерико Сантандер открыл счет — 0:1. В компенсированное время Перси Тау сравнял ситуацию на табло — 1:1.

Статистика матча (ЮАР/Парагвай)

Удары 10/9

Удары в створ ворот 4/3

Процент владения мячом 53%/47%

Поданные угловые 2/5

Стартовые составы команд на матч:

ЮАР: Кит, Мадиша, Маела, Мфахлеле, Хлатшваё, Мокоена, Мабунда, Мотиба, Мабое, Пуле, Тау.

Парагвай: Сильва, Бальбуена, Вальдес, Алонсо, Альдерете, Рохас, Гонсалес, Ортис, Алмирон, Сантандер, Домингес.

Бригада арбитров: А. Хеиралалл.

Желтые карточки: Ортис — 55.

Голы: Сантандер 32 — 0:1, Тау 90+1 — 1:1.

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