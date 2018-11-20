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Тунис потерпел поражение от Марокко в товарищеской встрече

Спорт

Единственный мяч под занавес первой половины забил 21-летний форвард «Леганеса» Юссеф Эн-Несери – 0:1

Тунис, 20 ноября 2018, 21:59 — REGNUM  20 ноября между национальными сборными Туниса и Марокко на «Олимпийском стадионе» был разыгран товарищеский матч. Противостояние завершилось победой гостей со счетом 1:0.

Единственный мяч под занавес первой половины забил 21-летний форвард «Леганеса» Юссеф Эн-Несери — 0:1.

Статистика матча (Тунис/Марокко)

Удары 8/9

Удары в створ ворот 5/2

Процент владения мячом 57%/43%

Поданные угловые 5/1

Стартовые составы команд на матч:

Тунис: Бен-Мастафа, Бен-Юссеф, Мерия, Хаддади, Наггез, Кауи, Мохамед, Сасси, Скири, Слити, Хазри.

Марокко: Моханд, Бенатиа, Эль-Хаджам, Саисс, Фажр, Буфаль, Аит-Беннассер, Дирар, Амрабат, Эн-Несери, Хафиди.

Бригада арбитров: Ибрагим Нуг Эл Дин.

Желтые карточки: Амрабат — 58, Хазри — 87.

Голы: Эн-Несери 41 — 0:1.

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