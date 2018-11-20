Тунис потерпел поражение от Марокко в товарищеской встрече

Тунис, 20 ноября 2018, 21:59 — REGNUM 20 ноября между национальными сборными Туниса и Марокко на «Олимпийском стадионе» был разыгран товарищеский матч. Противостояние завершилось победой гостей со счетом 1:0.
Единственный мяч под занавес первой половины забил 21-летний форвард «Леганеса» Юссеф Эн-Несери — 0:1.
Статистика матча (Тунис/Марокко)
Удары 8/9
Удары в створ ворот 5/2
Процент владения мячом 57%/43%
Поданные угловые 5/1
Стартовые составы команд на матч:
Тунис: Бен-Мастафа, Бен-Юссеф, Мерия, Хаддади, Наггез, Кауи, Мохамед, Сасси, Скири, Слити, Хазри.
Марокко: Моханд, Бенатиа, Эль-Хаджам, Саисс, Фажр, Буфаль, Аит-Беннассер, Дирар, Амрабат, Эн-Несери, Хафиди.
Бригада арбитров: Ибрагим Нуг Эл Дин.
Желтые карточки: Амрабат — 58, Хазри — 87.
Голы: Эн-Несери 41 — 0:1.