Тунис потерпел поражение от Марокко в товарищеской встрече Спорт Единственный мяч под занавес первой половины забил 21-летний форвард «Леганеса» Юссеф Эн-Несери – 0:1 Тунис, , 21:59 — REGNUM 20 ноября между национальными сборными Туниса и Марокко на «Олимпийском стадионе» был разыгран товарищеский матч. Противостояние завершилось победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч под занавес первой половины забил 21-летний форвард «Леганеса» Юссеф Эн-Несери — 0:1. Статистика матча (Тунис/Марокко) Удары 8/9 Удары в створ ворот 5/2 Процент владения мячом 57%/43% Поданные угловые 5/1 Стартовые составы команд на матч: Тунис: Бен-Мастафа, Бен-Юссеф, Мерия, Хаддади, Наггез, Кауи, Мохамед, Сасси, Скири, Слити, Хазри. Марокко: Моханд, Бенатиа, Эль-Хаджам, Саисс, Фажр, Буфаль, Аит-Беннассер, Дирар, Амрабат, Эн-Несери, Хафиди. Бригада арбитров: Ибрагим Нуг Эл Дин. Желтые карточки: Амрабат — 58, Хазри — 87. Голы: Эн-Несери 41 — 0:1.

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