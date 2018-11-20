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Петербургу не придется ничего строить к Евро-2020

Спорт

Утверждены пять тренировочных площадок для чемпионата Европы по футболу

Санкт-Петербург, 20 ноября 2018, 18:18 — REGNUM  Представители УЕФА утвердили пять тренировочных площадок в Санкт-Петербурге для команд-участниц предстоящего через два года чемпионата мира по футболу (Евро-2020). Все эти площадки были готовы еще к чемпионату мира 2018 года, а значит, Петербургу не придется строить новых объектов.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, 20 ноября на совещании в Москве по вопросам подготовки к проведению в Санкт-Петербурге матчей Евро-2020 вице-губернатор Северной столицы Владимир Кириллов подчеркнул, что созданные перед «мундиалем» инфраструктурные объекты полностью соответствуют требованиям УЕФА.

«По итогам трех инспекционных визитов представителями УЕФА была дана высокая оценка готовности городской инфраструктуры, а также задействованных городских служб к проведению матчей чемпионата Европы. При этом каких-либо дополнительных требований в отношении строительства новых инфраструктурных объектов для данного турнира озвучено не было», — сказал вице-губернатор.

Тренировочными площадками во время Евро-2020 станут стадионы «Петровский» и «Смена», находящиеся в ведении ФК «Зенит», стадионы Павловске и Зеленогорске, а также база «Зенита» в Удельном парке.

Сами матчи Евро-2020 будут проходить на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.

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XVI чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах стран членов УЕФА. Санкт-Петербург будет в единственном числе представлять Россию и примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля).

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Чемпионат Европы по футболу — 2020
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