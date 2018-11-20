Паралимпийская спортсменка стала чемпионкой России па пауэрлифтингу

Суздаль, Владимирская область, , 17:56 — REGNUM Паралимпийская спортсменка из Санкт-Петербурга Марина Бекетова стала чемпионкой России по пауэрлифтингу среди атлетов без физических ограничений. Петербургская женская сборная также стала победителем командного зачета, как сообщает БФ «Точка опоры».

Чемпионат России по пауэрлифтингу (жим штанги) состоялся в Суздале. В состязании приняли участие спортсмены из разных регионов страны. В состав петербургской команды вошла и паралимпийская спортсменка Марина Бекетова, которая в октябре этого года стала победителем в абсолютном зачете и установила три рекорда города среди спортсменов без физических ограничений на Открытом турнире Санкт-Петербурга.

На чемпионате России Марина Бекетова смогла взять золото в весовой категории до 52 кг, подняв 95 кг. Второе место закрепилось также за паралимпийской спортсменкой Анастасией Мамадомировой (Краснодар) — 95 кг, бронза у тяжелоатлетки Яны Задориной (Кемеровская область, спортсменка без ПОДА) — 90 кг.

«Всё прошло успешно. Из паралимпийской сборной выступили Мамадамирова Анастасия (вес. кат. до 52, Краснодар) и Муратова Вера (вес. кат. до 84 кг, Лакинск). Я подняла 95 кг в кат. до 52 кг. Выиграла у Анастасии по собственному весу. Наши ребята из Питера отлично поддерживали, спасибо им. Мы женской командой заняли 1 место. Очень довольна, что смогла принести очки в команду и мы смогли привезти кубок в Санкт-Петербург. Надеюсь, это только начало и хотелось бы получить больше опыта на таких соревнованиях. Время покажет, а пока всем огромное спасибо за поддержку и подготовку», — поделилась Марина Бекетова.

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