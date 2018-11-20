В России могут ввести обязательную аккредитацию для спортшкол

Москва, , 15:46 — REGNUM В России могут ввести обязательную аккредитацию для спортивных учреждений. С таким предложением выступили члены Общественной палаты РФ. По мнению большинства общественников, обязательная аккредитация повысит качество услуг и безопасность в спортивных школах, сообщается на сайте ОП РФ.

В настоящее время в России отсутствует единая система контроля и определения качества подготовки в частных и государственных учреждениях, занимающихся спортивной подготовкой детей и взрослых.

Первоначально речь шла о добровольной аккредитации спортивных учреждений, но в ходе круглого стола в ОП РФ большинство участников пришли к выводу, что бóльшая часть учреждений её проигнорирует. Поэтому общественники предлагают государству ввести обязательную аккредитацию, как в системе образования, где школы, коллежи и вузы должны иметь образовательную лицензию.

По мнению членов ОП РФ, эту работу нужно проводить поэтапно: вначале нужно провести аккредитацию коммерческих учреждений, а затем вводить аккредитацию в бюджетных спортшколах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Общественная палата РФ предлагала ввести обязательную процедуру аккредитации для инструкторов по фитнесу. Общественники считают, что необходим комплекс мер, которые позволили бы совершенствовать материально-техническую базу и кадровый состав организаций, занятых в сфере фитнеса.

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