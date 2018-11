Российский бизнесмен продал испанский футбольный клуб «Марбелья»

Марбелья, Испания, , 14:56 — REGNUM Российский бизнесмен Александр Гринберг покинул пост президента испанского футбольного клуба «Марбелья». Об этом 20 ноября сообщает «Чемпионат».

По словам Гринберга, новым владельцем клуба стала спортивная компания Best of you. Также у команды появился спонсор из Китая.

Гринберг возглавил «Марбелью» в сезоне 2012/13. Под его руководством клуб выше из четвёртого дивизиона в третий и был близок к выходу во второй.

Отмечается также, что в 2017 году Гринберг был задержан испанской полицией и обвинен в отмывании денег и участии в деятельности организованных преступных групп. Он провёл 133 дня в тюрьме и был отпущен под залог.