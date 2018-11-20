Вторник, 20 Ноября 2018 года
15:04:37 МСК

Российский бизнесмен продал испанский футбольный клуб «Марбелья»

Спорт

Гринберг покинул пост президента клуба

Марбелья, Испания, 20 ноября 2018, 14:56 — REGNUM  Российский бизнесмен Александр Гринберг покинул пост президента испанского футбольного клуба «Марбелья». Об этом 20 ноября сообщает «Чемпионат».

По словам Гринберга, новым владельцем клуба стала спортивная компания Best of you. Также у команды появился спонсор из Китая.

Гринберг возглавил «Марбелью» в сезоне 2012/13. Под его руководством клуб выше из четвёртого дивизиона в третий и был близок к выходу во второй.

Отмечается также, что в 2017 году Гринберг был задержан испанской полицией и обвинен в отмывании денег и участии в деятельности организованных преступных групп. Он провёл 133 дня в тюрьме и был отпущен под залог.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить