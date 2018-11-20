Вратарь «Сибири» стал автором лучшего сейва недели в КХЛ

Новосибирск, , 14:46 — REGNUM В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определены голкиперы, ставшие авторами лучших сейвов по итогам недели. Об этом сообщается на сайте лиги.

Первое место занял сейв вратаря «Сибири» Дэниела Тэйлора в игре с «Куньлунем» (2:4).

Вторым спасением недели признан сейв второго голкипера новосибирского клуба Алексея Красикова. Замкнул тройку вратарь «Йокерита» Янис Калниньш.

Добавим, что на данный момент «Сибирь» идёт на 24-м месте в турнирной таблице КХЛ.

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