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Сборная России сыграет против Швеции в белой форме

Спорт

Матч Лиги наций состоится 20 ноября в Стокгольме

Стокгольм, 20 ноября 2018, 14:29 — REGNUM  Сборная России по футболу сыграет против команды Швеции в матче Лиги наций в белой форме. Об этом сообщается на странице национальной команды в Twitter.

Белый комплект формы считался выездным для сборной России. В нём команда выступала на домашнем чемпионате мира — 2018. Голкипер сборной выйдет на матч в зеленом комплекте формы.

Напомним, сборная России проведёт заключительный матч Лиги наций против команды Швеции. Встреча состоится 20 ноября в Стокгольме.

На сегодняшний день российская команда лидирует в группе с семью очками. Шведы команда набрала четыре балла и идут на втором месте.

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