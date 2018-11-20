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Защитник «Ак Барса» Юдин выбыл из строя до конца года

Спорт

Возвращение Юдина на лёд ожидается не раньше, чем в январе 2019 года

Казань, 20 ноября 2018, 14:13 — REGNUM  Хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Юдин выбыл из строя до конца года из-за травмы. Об этом сообщает «Р-спорт».

Юдин получил травму в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против рижского «Динамо», который состоялся в Казани 17 ноября. Его возвращение на лёд ожидается не раньше, чем в январе 2019 года.

В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в 21 матче за «Ак Барс» и отметился тремя результативными передачами.

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