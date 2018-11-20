Полузащитник ПСЖ Рабьо намерен перейти в «Барселону»

Париж, , 13:40 — REGNUM Полузащитник французского ПСЖ Адриен Рабьо намерен перейти в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, руководство каталонского клуба практически уверено в успешных переговорах с футболистом. Сам игрок дал понять, что хочет перейти именно в стан сине-гранатовых.

Ранее сообщалось, что полузащитником интересуются такие клубы, как «Манчестер Сити» и «Ювентус».

Отметим, что у Рабьо истекает контракт с ПСЖ после окончания сезона 2018/19. При этом он несколько раз отказался продлевать соглашение.

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