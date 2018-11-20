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В «Оренбург» перейдёт защитник БАТЭ Володько

Спорт

Трансфер состоится после окончания сезона в чемпионате Белоруссии

Оренбург, 20 ноября 2018, 13:06 — REGNUM  Защитник белорусского БАТЭ Максим Володько перейдёт в футбольный клуб «Оренбург». Об этом 20 ноября сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что трансфер состоится после окончания нынешнего сезона в чемпионате Белоруссии.

Володько является воспитанником минской футбольной школы «Смена». В составе БАТЭ он играет с 2009 года. С 2014 года защитник вызывается в сборную Белоруссии.

В текущем сезоне он сыграл в 20 матчах чемпионата Белоруссии и сделал две голевые передачи.

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