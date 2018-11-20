Москва, , 12:46 — REGNUM Российский биатлонист Антон Шипулин начнет соревновательный сезон не раньше третьего этапа Кубка IBU. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Если организм будет себя хорошо вести, возможно, я пробегу третий этап Кубка IBU», — сказал Шипулин.

По его словам, у него не будет никаких стартов: ни контрольных, ни соревновательных, а будут только тренировки.

Напомним, третий этап Кубка IBU пройдёт с 17 по 22 декабря в австрийском Обертиллиахе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шипулин, являющийся олимпийским чемпионом, не вошел в состав сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону.

Читайте ранее в этом сюжете: Шипулин не вошел в список сборной России по биатлону на первые этапы КМ