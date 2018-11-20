«Стремитесь ко встрече с мастерами»: как стать киберспортсменом?

Артём Дубровский, , 15:03 — REGNUM

Более чем за 20 лет своего существования киберспорт превратился из нишевого развлечения молодёжи в одно из самых крупных и перспективных направлений современного спорта. Россия не остаётся в стороне, и вот уже два месяца столичные компьютерные клубы охвачены играми первого Кубка Федерации компьютерного спорта Москвы. Чемпионат смог собрать вместе талантливую молодёжь Москвы в области компьютерного спорта и придать необходимой огласке тему развития этого вида состязаний в нашей стране.

Кубок стал одним из крупнейших мероприятий подобного масштаба для Федерации компьютерного спорта Москвы и положил начало сложному пути покорения более масштабных, мировых киберспортивных арен. Нам удалось пообщаться с президентом организации Александром Горбаченко и выяснить, по каким принципам сегодня развивается столичный киберспорт.

Александр, этой осенью в столице проходят игры Кубка ФКС Москвы по самым разным киберспортивным дисциплинам. Как игры кубка повлияли на деятельность ФКС Москвы? Привлекли ли они необходимое внимание к деятельности федерации?

Кубок ФКС Москвы в этом году проходит в экспериментальном формате. Он привлек не так много участников, однако заинтересовал лучших на сегодняшний день спортсменов столицы. В соревнованиях приняли участие игроки, которые регулярно выступают на международной арене, победители чемпионатов Москвы. К примеру, турнир по Starcraft 2 выиграл один из сильнейших спортсменов России. Во многом благодаря высокому уровню участников Кубок ФКС Москвы получил хорошую информационную поддержку в СМИ и привлек новых партнеров.

Какая из дисциплин, на ваш взгляд, самая популярная и зрелищная? К чему больше всего тянется московская молодежь?

Мы хотим дать возможность определить лучших из лучших во всех направлениях, представленных в Москве. Поэтому наш Кубок включает в себя девять дисциплин, по которым будут проведены соревнования. Самая популярная из них, разумеется, Dota 2. Не менее крупную аудиторию собирает Counter-Strike: Global Offensive. Starcraft 2 очень радует в последнее время, причем не только количеством и качеством участников, но и активностью организаторов — только в октябре было проведено три довольно крупных турнира. Мы очень ценим Quake — российские спортсмены в этой дисциплине всегда были сильны. В целом мы отталкиваемся от интересов аудитории. Возможно, в какой-то момент мы придем к выводу, что та или иная программа неинтересна московскому сообществу, и тогда мы либо откажемся от нее, либо поставим в приоритет. Мы заинтересованы в проведении максимального количества турниров, в том числе открытых, по всем видам, во всех округах и на всех площадках.

Игры Кубка помогают выявить молодые киберспортивные таланты. Скажите, кого уже сейчас можно особенно отметить среди столичных киберспортсменов? Кому вы пророчите самый значительный рост в большом спорте?

Я не могу себе позволить болеть за кого-то персонально или за какую-то команду, кроме сборной города Москвы. Поиск талантов — прерогатива спортивных клубов, наша задача — предоставить спортсменам возможность проявить себя и показать максимальный результат на сегодняшний день. Могу сказать, что на Кубке ФКС по Starcraft 2 выступило большое количество молодых игроков, которые показали очень неплохие результаты.

Ранее вы сообщали, что победители Кубка становятся членами киберспортивной команды Москвы. Из кого, помимо победителей Кубка, будет состоять новая команда?

Это не новая команда. Это символическое название общности победителей Кубка ФКС Москвы, которые представляют столицу на соревнованиях различного уровня, начиная от формата кибермостов (онлайн-турниры, в которых принимают участие команды из разных городов, находясь каждая в своём компьютерном клубе — прим. ред.) и до отборочных на чемпионат мира. На сегодняшний день у нас регулярно происходят межрегиональные матчевые встречи в таких дисциплинах, как: Dota 2, Hearthstone и Counter-Strike: Global Offensive. До конца года мы проведем общий сбор, договоримся со спортсменами о взаимодействии, выслушаем потребности и организуем тренировочный процесс. Игроки всегда смогут обратиться к нам с просьбой, которую мы будем стараться выполнять. Например, если команде понадобится для тренировки LAN-площадка, мы с удовольствием возьмем на себя договоренности с клубами.

Этой осенью, постановлением суда, ФКС Москвы снова стала частью ФКС России. Как вы прокомментируете это событие? Что это значит для будущего ФКС Москвы?

Это значит, что ФКС Москвы сможет снова начать нормально работать. Мы снова сможем организовывать официальные соревнования на территории Москвы и развивать киберспорт, на что мы нацелены в первую очередь. (В октябре 2018 года Москву исключили из состава ФКС России по обвинению в нарушении регламента. Александр Горбаченко оспорил это решение в суде, и в ноябре 2018 года московское отделение вновь стало частью ФКС России, а Александр Горбаченко восстановлен в должности первого вице-президента федерации — прим. ред.).

Охарактеризуйте общее состояние компьютерного спорта в нашей стране. Это ещё зачаточное состояние или уже состоявшееся развитое движение?

Разумеется, это уже состоявшаяся история. Но, несмотря на 18-летний путь, который проделал российский киберспорт, мы все еще в высоком темпе движемся вперед. У нас есть устоявшиеся институты, правила и развивающаяся индустрия. Все это очень радует.

Как вы считаете, в чем секрет популярности той или иной киберспортивной дисциплины?

Популярность дисциплины определяется не количеством участников, а объемом турнирной аудитории. Если в игре зарегистрировано миллион человек, а трансляцию соревнования смотрит три пользователя, ни о каком киберспорте в этом случае речи не идет. От того, что браузерная игра имеет огромные внутренние рейтинги, спортивной дисциплиной она на становится. Киберспорт — это не только спортсмены, это еще и болельщики, система подготовки, организация, турнирные операторы и многое другое.

Какой совет вы могли бы дать начинающим российским киберспортсменам?

Самое главное — ничего не бояться. Регулярно участвовать в соревнованиях, адекватно оценивать свой уровень и вовремя определить свой статус: оставаться любителем или идти в профессионалы. На спортсмене лежит довольно большая ответственность. Играть онлайн-турниры из дома, конечно, комфортно, но все крупные гранд финалы проходят в LAN-формате, поэтому надо готовить себя к выездным мероприятиям. Более того, надо быть готовым к организационным взносам — это нормальная практика для LAN-турниров. При этом не стоит забывать, что очень важно держать себя в хорошей психологической и физической форме, слабый человек не сможет оставаться сконцентрированным на протяжении длительного периода и выдерживать нагрузку сильных турниров. Ни в коем случае нельзя забывать об учебе — практика показывает, что плохо образованные игроки успехов не достигают. А достичь успеха можно, играя только с тем, кто сильнее. Играть с равными — это стагнация, со слабыми — деградация. Стремитесь ко встрече с мастерами и однажды вы сами встанете с ними в один ряд.

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