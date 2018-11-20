Учёные: косатки обладают устойчивыми чертами характера

Мадрид, , 11:37 — REGNUM Учёные из Испании пришли к выводу, что косатки обладают устойчивыми чертами характера. Об этом сообщается в журнале Journal of Comparative Psychology.

Учёные провели наблюдение над 24 особями и выделили такие черты их характера, как экстраверсия, дружелюбие, добросовестность, аккуратность и доминирование.

Отмечается, что наличие определённых черт характера у косаток определяется их развитыми когнитивными способностями. При этом наличие такой черты, как доминирование, делает их характеры более похожими на те, что встречаются у шимпанзе.

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