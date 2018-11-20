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Глава УЕФА: о создании суперлиги для топ-клубов не может быть и речи

Спорт

УЕФА намерен предоставить всем клубам Европы возможность участвовать в турнирах

Ньон, Швейцария, 20 ноября 2018, 10:39 — REGNUM  О создании суперлиги для европейских футбольных топ-клубов не может быть и речи, заявил глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин. Об этом сообщает ВВС.

«Этого не произойдет! У нас есть некоторые идеи, но гарантирую, что о суперлиге не может быть и речи», — сказал Чеферин.

По его словам, УЕФА намерен предоставить всем клубам Европы возможность участвовать в турнирах.

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Добавим, ранее стало известно о планах 16 европейских топ-клубов выйти из УЕФА и создать новый турнир для себя — Суперлигу.

После этого сообщалось о планах УЕФА кардинально изменить расписание матчей и перенести игры Лиги чемпионов на выходные дни.

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