Зверев поднялся на четвертое место в рейтинге ATP

Лондон, , 10:39 — REGNUM Немецкий теннисист Александр Зверев поднялся на четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

Таким образом Зверев сместил с четвертой строчки Хуан-Мартина дель Потро из Аргентины. На первом месте рейтинга находится Новак Джокович (Сербия), второй Рафаэль Надаль (Испания), замыкает тройку лидеров Роджер Федерер (Швейцария).

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Напомним, в финальном матче итогового турнира ATP Александр Зверев одержал победу над Новаком Джоковичем со счетом 6:4, 6:3. На пути в финал Зверев также обыграл Роджера Федерера со счётом 7:5, 7:6.

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