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Карен Хачанов признан лучшим теннисистом года в России

Спорт

Хачанов победил в номинации «Теннисист года в России»

Карен Хачанов признан лучшим теннисистом года в России
si.robi
Карен Хачанов

Москва, 20 ноября 2018, 10:31 — REGNUM  Лучшим теннисистом года в России признан Карен Хачанов. Об этом сообщает «Чемпионат».

19 ноября в Москве прошло вручение 25-й национальной теннисной премии «Русский Кубок». На церемонии были отмечены спортсмены, тренеры, менеджеры и причастные к теннису заслуженные деятели.

Хачанов победил в номинации «Теннисист года в России». В 2018 году 22-летний спортсмен выиграл три турнира — Кубок Кремля, «Мастерс» в Париже, а также турнир в Марселе.

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