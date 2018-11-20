Канадский город Калгари отказался проводить ОИ-2026

Калгари, Канада, , 09:59 — REGNUM Канадский город Калгари отказался претендовать на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает AP.

Против выдвижения заявки Калгари проголосовал городской совет. Ранее в городе прошёл референдум, в результате которого 56% жителей выступили против проведения Игр.

Отмечается, что если бы Калгари заявился на проведение зимней Олимпиады 2026 года, то стоимость организации соревнований составила бы $5,1 млрд.

Напомним, Калгари уже проводил зимние Олимпийские игры в 1988 году. За право принять Игры 2026 года поборются итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо, а также шведский Стокгольм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, японский город Саппоро снял свою заявку на проведение зимних Олимпийских игр — 2026.

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