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Канадский город Калгари отказался проводить ОИ-2026

Спорт

Городской совет Калгари проголосовал против выдвижения заявки

Калгари, Канада, 20 ноября 2018, 09:59 — REGNUM  Канадский город Калгари отказался претендовать на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает AP.

Против выдвижения заявки Калгари проголосовал городской совет. Ранее в городе прошёл референдум, в результате которого 56% жителей выступили против проведения Игр.

Отмечается, что если бы Калгари заявился на проведение зимней Олимпиады 2026 года, то стоимость организации соревнований составила бы $5,1 млрд.

Напомним, Калгари уже проводил зимние Олимпийские игры в 1988 году. За право принять Игры 2026 года поборются итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо, а также шведский Стокгольм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, японский город Саппоро снял свою заявку на проведение зимних Олимпийских игр — 2026.

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Олимпийские игры
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