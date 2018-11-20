«Сент-Луис» отправил в отставку главного тренера Майка Йео

Сент-Луис, США, , 09:36 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» отправил в отставку главного тренера Майка Йео. Об этом сообщается на сайте клуба.

Временно исполнять обязанности наставника команды будет Крэйг Беруби, который ранее являлся ассистентом Йео.

Йео стал главным тренером «Сент-Луис» в 2017 году. В текущем сезоне под его руководством команда занимает 30-е место в турнирной таблице НХЛ и 14-е место в Западной конференции. На счету команды 17 очков в 19 матчах.

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