«Нью-Орлеан» обыграл «Сан-Антонио» благодаря трипл-даблу Рэндла

Новый Орлеан, США, , 09:19 — REGNUM «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 140:126.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Энтони Дэвис, набравший 29 очков. Кроме того, Джулиус Рэндл сделал трипл-дабл из 21 очка, 14 подборов и 10 результативных передач.

В составе «Сан-Антонио» наибольшую результативность защитник Демар Дерозан, набравший 21 очко.

На сегодняшний день «Нью-Орлеан» занимает 11-е место в турнирной таблице НБА. «Сан-Антонио» идёт на 18-м месте.

«Нью-Орлеан Пеликанс» (Новый Орлеан) — «Сан-Антонио Спёрз» (Сан-Антонио) — 140:126 (30:39, 38:28, 40:30, 32:29).

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