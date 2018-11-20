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«Спартак» может купить сербского полузащитника Нинковича

Спорт

Нинкович играет в клубе Серии B «Асколи»

«Спартак» может купить сербского полузащитника Нинковича
Иллюстрация: Mos.ru
Стадион «Спартак»

Москва, 20 ноября 2018, 09:08 — REGNUM  Московский «Спартак» может купить сербского полузащитника Николу Нинковича, который играет в клубе «Асколи» из итальянской Серии B. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, «Спартак» заинтересован в приобретении 23-летнего футболиста. Скауты клуба несколько раз приезжали в Италию просматривать его во время матчей.

Отмечается, что «Спартак» планирует договориться о приобретении хавбека в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Нинкович сыграл в составе «Асколи» 11 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

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