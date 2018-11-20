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Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Финикс»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 119:114

Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Финикс»
Brent Burford
Джоэл Эмбиид

Филадельфия, США, 20 ноября 2018, 08:52 — REGNUM  «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 119:114.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 37 очков.

В составе «Филадельфии» наибольшую результативность центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 17 подборов

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает девятое место в турнирной таблице НБА. «Финикс» идёт на 28-м месте.

«Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — «Финикс Санз» (Финикс) — 119:114 (26:36, 31:26, 35:24, 27:28).

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