Москва, , 08:16 — REGNUM Баскетболист московского ЦСКА Джоэл Боломбой получил разрешение играть в составе сборной России. Об этом 19 ноября сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Боломбой имеет право играть за клуб и сборную России. ЦСКА получил все необходимые разрешения от Российской федерации баскетбола и FIBA.

Теперь Боломбой может сыграть в матче ЦСКА с «Жальгирисом», а также в составе в сборной России против Финляндии 30 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боломбой получил российский паспорт. Указ о предоставлении гражданства подписал президент России Владимир Путин.

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