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«Флорида» отправит форварда Мамина в аренду в ЦСКА

Спорт

Остаток сезона нападающий проведёт в составе «армейцев»

Москва, 20 ноября 2018, 08:07 — REGNUM  Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» отправит форварда Максима Мамина в аренду в московский ЦСКА. Об этом сообщает TSN.

Отмечается, что остаток сезона нападающий проведёт в составе «армейцев», чтобы получать игровую практику.

Добавим, что в регулярном чемпионате НХЛ текущего сезона Мамин принял участие в семи матчах, в которых не отметился результативными действиями. «Флорида» с 17 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Напомним, Мамин выступал в составе ЦСКА с 2014 по 2017 год.

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