Главный тренер сборной Швеции о матче с Россией: «Нас ждет настоящий финал»

Стокгольм, , 07:38 — REGNUM Для сборной Швеции матч с Россией будет сродни финалу, заявил главный тренер шведской команды Янне Андерссон. Об этом сообщает «Чемпионат».

"Интрига в группе жива, нас ждет настоящий финал!» — сказал Андерссон.

Он отметил, что Россия и Швеция дошли до четвертьфинала чемпионата мира, который проходил этим летом, поэтому команды будут бороться на равных.

Напомним, матч между сборными Швеции и России пройдёт 20 ноября в Стокгольме. На данный момент Россия набрала семь очков и является лидером в группе. Шведы с четырьмя очками идут на втором месте.

Добавим, победитель матча займёт первое место в группе и выйдет в Лигу А. При этом сборную России устраивает ничья.

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