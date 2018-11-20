Казахстан потерпел поражение от Грузии в Лиге наций УЕФА

Тбилиси, , 07:39 — REGNUM Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от Грузии в отборочном турнире Лиги наций УЕФА со счетом 2:1, сообщает 20 ноября спортивное агентство Sportinform.

В грузинской сборной во втором тайме отличились Георгий Меребашвили и Георгий Чакветадзе. В ворота сборной Грузии гол забил молодой форвард «Шахтера» Оралхан Омиртаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября сборная Казахстана одержала победу в Лиге наций УЕФА над командой Андорры со счетом 4:0. 15 ноября Казахстан сыграл вничью со сборной Латвии.

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