Вторник, 20 Ноября 2018 года
08:55:39 МСК

Казахстан потерпел поражение от Грузии в Лиге наций УЕФА

Спорт

Казахстан потерпел второе поражение в отборочном турнире Лиги наций

Тбилиси, 20 ноября 2018, 07:39 — REGNUM  Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от Грузии в отборочном турнире Лиги наций УЕФА со счетом 2:1, сообщает 20 ноября спортивное агентство Sportinform.

В грузинской сборной во втором тайме отличились Георгий Меребашвили и Георгий Чакветадзе. В ворота сборной Грузии гол забил молодой форвард «Шахтера» Оралхан Омиртаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября сборная Казахстана одержала победу в Лиге наций УЕФА над командой Андорры со счетом 4:0. 15 ноября Казахстан сыграл вничью со сборной Латвии.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан разгромил Андорру в Лиге Наций УЕФА

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить