«Рейнджерс» обыграли «Даллас» в матче НХЛ

Нью-Йорк, США, , 07:16 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт в матче открыли хоккеисты «Далласа», отличился нападающий Тайлер Сегин. Спустя семь минут «Рейнджерс» отыгрались благодаря шайбе Джимми Веси.

В третьем периоде нападающий «Рейнджерс» Филип Хитил забросил решающую шайбу и принёс своей команде победу.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 13-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 24 очка в 21 матче. «Даллас» идёт на 12-м месте, в активе команды 24 очка в 21 игре.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Даллас Старз» (Даллас) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

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