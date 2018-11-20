«Торонто» одержал волевую победу над «Коламбусом»

Торонто, Канада, , 07:02 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В первом периоде хоккеисты «Коламбуса» забросили две шайбы. Точными бросками отметились Кэм Аткинсон и Пьер-Люк Дюбуа. Результативную передачу записал на свой счёт Артемий Панарин.

Во втором периоде «Торонто» восстановил равновесие благодаря голам Тайлера Энниса и Джона Тавареса.

В третьем отрезке матча нападающий «Торонто» Зак Хайман оформил дубль и принёс своей команде победу.

На сегодняшний день «Торонто» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 30 очков в 21 матче. «Коламбус» идёт на шестом месте, в активе команды 26 очков в 21 игре.

«Торонто Мэйпл Лифс» (Питтсбург) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 4:5 (0:2, 2:0, 2:0).

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