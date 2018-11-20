Неделя НХЛ: «Баффало Сейбрз» выдали лучший игровой отрезок

Вашингтон, , 06:56 — REGNUM «Баффало Сейбрз», чьё название регулярно ассоциируется с последним местом в лиге и плохим хоккеем, впервые за долгое время вырвались в лидирующие позиции лиги. Напомним, что «клинки» последние годы борются за первый номер драфта, то есть показывают нерезультативный хоккей.

В последний раз команда из Баффало выходила в плей-офф в далёком 2011 году, когда за клуб выступали такие игроки, как Тайлер Майерс, Томаш Ванек и сам Роб Нидермайер. С того момента в команде всё кардинально поменялось, началась перестройка, и клуб на несколько сезонов остался без ярко выраженного лидера. В 2015 году в результате драфта НХЛ в состав команды вошёл молодой американец Джек Айкал, который смог стать тем самым символом клуба, «Баффало» постепенно заделывали брешь. Ныне Айкал обрёл звание капитана команды. В этом сезоне «клинки» отметились грамотной работой на трансферном рынке, получив права на одарённого снайпера Джеффа Скиннера, голкипера Картера Хаттона, ветерана Джейсона Поменвилля, мощных форвардов — Берглудна и Соботку, молодого проспекта Тэйджа Томпсона. Также к этим именам можно добавить Расмуса Далина, ставшего первым выбранным игроком на прошедшем драфте НХЛ. Молодому шведскому защитнику пророчат великое будущее, его потенциал стоит на уровне легендарных игроков франшизы. Расмус может стать одним из ключевых и самых желанных игроков в лиге, главное для него-не упустить свой шанс. Главный тренер и по совместительству легенда «Баффало Сейбрз» Фил Хаусли, пришедший годом ранее в команду, поднял клуб с колен, вернул надежду. Перед предыдущими тренерами «клинков» его отличает целеустремленность в работе именно с этим клубом, ведь «Баффало Сейбрз» позволили его таланту найти себя. Любовь по отношению к клубу и тщательность в работе делают из Хаусли идеального для «Сейбрз» тренера.

На прошедшей неделе «Баффало» календарём было предречено встретиться с крепкими лидерами лиги — «Тампа-Бэй», «Виннипег» и «Миннесота». Но несмотря на грозные имена соперников, «Баффало» показали достойный хоккей и по праву взяли все возможные очки в этих трёх играх. Конечно же, нельзя сказать, что соперники «клинков» выглядели бледно, напротив, исход каждой из игр решался в самом конце, соответственно, разрыв в счёте был минимальным.

Итак, первый матч 14 ноября: «Баффало» играли с «Тампа-Бэй» у себя дома на «Кибэнк-центре», принимавший зимой 2018 года молодежный чемпионат мира. Арена вмещает 15 тысяч зрителей и регулярно заполняется доблестными болельщиками «клинков», пришедшими за зрелищным хоккеем.

В первые минуты игры «Тампа-Бэй» создали напряжение в зоне «Сейбрз», отличившись несколькими бросками по воротам Картера Хаттона. Ближе к середине периода хозяева льда создали первый опасный момент у ворот соперника, Кейси Миттельстадт вплотную бросил по воротам, но вратарь успел сместиться к другой штанге. На десятой минуте игры Картеру Хаттону пришлось отразить целую серию из трёх бросков по своим воротам. Защита «клинков» была растеряна, когда «Тампа» со своей именитой тройкой нападения налетела на ворота хозяев, но опытность Хаттона сохранила их сухими. Во второй половине периода положение поменялось — теперь «Баффало» являлись доминирующей командой. Чем ближе время подходило к перерыву, тем больше «Сейбрз» создавали моментов. За две минуты до сирены, объявляющей о начале перерыва, Джефф Скиннер открыл счёт на табло. Сэм Райнхарт бросал по воротам, но череда отскоков и добивание Скиннера привезли шайбу в ворота голкипера «Лайтнинг» Луи Доминге — 1:0.

Во втором периоде «Баффало» ещё больше прибавили напора и оформили вторую шайбу в ворота соперника, удвоив, тем самым, счёт. Коннор Шири влетел в зону соперника и скинул шайбу на Кайла Окпосо, который точно бросил в дальний угол ворот — 2:0. Через 15 секунд «Тампа» сократили своё отставание в счёте, но на исходе игры, несмотря на оставшееся время, этот гол не сыграл. Гол получился на заглядение, Алекс Киллорн со своей половины верхом послал шайбу вперёд на Энтони Чирелли, который остался один на один с вратарём. Энтони принял и забросил шайбу, исполнив удачное «рандеву» — 2:1. С таким счётом игра завершилась, в Баффало уехали два очка.

Вторым матчем «клинков» на этой неделе пришлась игра с «Виннипег Джетс» 17 ноября.

«Виннипег» — одна из самых прогрессирующих команд лиги за последние годы. На канадский клуб, после переезда из Атланты, очень сильно подействовала перестройка, в особенности помог драфт НХЛ и пару приобретений. Сейчас у «Джетс», наверно, самая мощная атакующая линия в лиге. Благодаря драфту НХЛ в команде раскрылось много игроков, в том числе Марк Шайффли, Николай Элерс, Джош Моррисси (защитник), Кайл Коннор и любимец публики Патрик Лайне. В результате давней сделки с «Бостон Брюинз» «Виннипегом», тогдашней «Атлантой», были получены права на форварда Блейка Уилера, что стало одним из самых удачных решений в истории франшизы. Различные трансферные шаги и сделки привели к тому, что в «Виннипеге» появился самый крепкий состав в лиге, а также ударное звено Лайне-Шайффли-Уилер.

Хозяева льда «Виннипег Джетс» резво начали игру, дважды бросив по воротам «Сейбрз» за первую минуту матча. В первой половине периода всё шло к тому, что «Джетс» откроют счёт, «Баффало» были просто немощными по сравнению с канадским соперником. «Джетс» овладели тотальной властью над заной гостей, «Баффало» было просто некуда деться от натиска «реактивщиков». Бросок за броском следовали в сторону ворот гостей, но Картер Хаттон доблестно их защищал, остановив несколько опасных атак. Ближе к концу 20-минутки «клинки» смогли вырваться из-под прессинга и нанесли первый бросок, который был лёгкой добычей для вратаря «Джетс».

Во втором периоде «Джетс» не сбавили оборотов и открыли счёт ближе к середине игрового отрезка. Кайл Коннор отметился заброшенной шайбой в результате выхода два в ноль с вратарём, голевой передачей отличился Патрик Лайне — 1:0. «Виннипег» продолжали наседать на сопернические ворота, притягивая шанс удвоить разрыв в счёте. В одной из атак Марк Шайффли простил вратаря «Сейбрз» Картера Хаттона, промахнувшись шайбой по абсолютно пустому углу ворот. Позднее героическим спасением ворот отметился тот самый Картер Хаттон, предотвративший вероятный гол со стороны Патрика Лайне, когда тот с фланга прорвался к воротам и вплотную бросал с «неудобной».

Начало третьего периода «клинки» действовали в численном большинстве, что сыграло плохую шутку с «Джетс». Несмотря на все усилия отданные на штурм ворот «Сейбрз», «Джетс» пропустили шальную шайбу. Игроки «Баффало» находились в чужой зоне, Айкал нанёс бросок от синей линии, но вратарь его отразил, что помогло состояться голу — Джефф Скиннер добил шайбу в ворота — 1:1. Заброшенная шайба позволила «Баффало» почувствовать себя в игре. «Клинки» смогли создать пару острых моментов в зоне «Джетс», но в последний момент вратарь остановил шайбу. За считанные секунды до окончания основного времени матча «Баффало» чуть не привезли гол в свои ворота. Богосян выбрасывал шайбу из зоны, её перехватил Патрик Лайне и за пару секунд успел нанести несколько опаснейших бросков по воротам «Сейбрз», но всё тщетно. Согласно регламенту лиги игра перешла в овертайм. В дополнительном времени победитель не был выявлен. Игра перешла в серию послематчевых буллитов. В регулярных пяти буллитах команды отличились дважды и потребовались дополнительные броски. В шестом раунде оба голкипера сохранили свои ворота целыми. В седьмом раунде Мэттью Перо, выступающий за «Джетс», не смог переиграть Хаттона, следующим на буллит выходил Конор Шири. Конор медленно подъехал к воротам и бросил в дальний угол ворот, принеся победу «Баффало Сейбрз» — 1:2. «Баффало» зарабатывают два победных очка.

18 ноября в Миннесоте местная команда «Миннесота Уайлд» принимала «Баффало Сейбрз».

Команды показали красивый и зрелищный хоккей, оставив все силы на льду. В первом периоде в преимуществе остались хозяева льда. На четвёртой минуте Зак Паризе подхватил шайбу около синей линии соперника и прорвался вместе с ней ближе к воротам, затем последовал точный бросок и шайба от перекладины пересекла линию ворот — 1:0. Ближе к середине периода в результате численного преимущества «Миннесота» увеличила разрыв в счёте. Защитник Мэтт Дамба забросил свою восьмую шайбу в сезоне, точно бросив в касание — 2:0. В конце периода «Баффало» смогли «размочить» счёт, защитник Джейк Маккейб замкнул передачу Далина броском в сетку ворот «Уайлд» — 2:1. В середине третьей 20-минутки Расмус Далин помог «клинкам» сравнять счёт на табло — защитник вовремя подъехал к воротам и добил шайбу в створ. «Уайлд» начали постепенно оттягивать время к овертайму, но не тут то было. В самой концовке встречи ветеран Джейсон Поменвилль из правого круга вбрасывания под натиском защитников совершил точный бросок в дальний нижний угол и принёс победу «клинкам» — 2:3. Для «Сейбрз» эта победа стала пятой к ряду, что позволило клубу подняться на пятую строчку в турнирной таблице лиги.